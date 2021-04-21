مساعد قائد فيلق القدس الإيراني لـRT: نرحب بالحوار مع دول الجوار بما فيها السعودية

أفاد رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، في تصريح لـRT بأن إيران ترحب بالحوار مع جميع دول الجوار بما فيها السعودية.

وأضاف قاسمي: "أنا أرحب بإقامة علاقات مع جميع دول الجوار ولدي تجربة في هذا المجال. لقد سافرت إلى العديد من هذه الدول وأجريت مباحثات فيها عندما كنت وزيرا للنفط".

ويأتي تصريح قاسمي بعد أيام من الكشف عن لقاء جمع مطلع أبريل في بغداد وفدين رفيعي المستوى من السعودية وإيران، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وسبق أن نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن 3 مسؤولين أن بغداد استضافت جولة أولى من محادثات بين إيران والسعودية يوم 9 أبريل تناولت هجمات قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران من اليمن على المملكة، مضيفة أن الاجتماع كان إيجابيا ومن المتوقع إجراء جولة جديدة ضمن عملية يدعمها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ العام 2016.

المصدر: RT