غرفة التجارة الأمريكية تحذر من تعثر اقتصاد الهند بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها

حذرت غرفة التجارة الأمريكية من تعثر الاقتصاد الهندي جراء الارتفاع القياسي في الإصابات بفيروس كورونا في الهند، مما يخلق عبئا على الاقتصاد العالمي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للغرفة مايرون بريليانت في تصريح لوكالة "رويترز" إن "مخاطر الآثار غير المباشرة (لارتفاع إصابات كورونا) عالية نظرا لأن العديد من الشركات الأمريكية تستخدم العمال الهنود لإدارة عمليات مكاتبهم الخلفية".

وأضاف: "نتوقع أن يزداد الأمر سوءا"، مشيرا إلى أن هناك تهديدا حقيقيا من تعثر الاقتصاد الهندي في ظل هذه الظروف".

المصدر: "رويترز"