ظريف من بغداد: طهران ترحب بدور العراق المهم في المنطقة ونأمل بأن يحقق تطورات إيجابية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "علاقات بلاده قوية مع العراق"، لافتا إلى أن "طهران ترحب بالدور المهم للعراق في المنطقة".

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أعرب محمد جواد ظريف عن أمله في أن "يحقق أداء هذا الدور من قبل الأخوة العراقيين، تطورات إيجابية في المنطقة".

وشدد ظريف على احترام "سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع العراق، لا سيما في مجال الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات".

وأضاف: "نحترم حسن الجوار والسيادة ولا نتدخل بالشؤون الداخلية العراقية".

كما عبر ظريف عن تعازيه للشعب العراقي والحكومة في حادث انفجار مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصا، معربا عن تعاطفه مع أهالي الضحايا .

من جانبه، وفي إطار الحديث عن نتائج الاجتماع الذي جمع الجانبين، أوضح وزير الخارجية العراقي قائلا: "وصلنا إلى حدود مهمة خلال النقاشات مع الجانب الإيراني، ونتابع المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني في فيينا".



وعن جدول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق، أشار حسين إلى أن ظريف سيجري زيارة إلى مدينة النجف وإقليم كردستان.

ووصل ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، ضمن زيارة للعراق تستغرق يومين، يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين العراقيين.

المصدر: وكالات