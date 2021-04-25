أمير قطر يؤكد أهمية العلاقات بين بلاده وإيران

أكد أمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثاني على أهمية العلاقات بين بلاده وإيران وتعاونهما في المنطقة، وجدد اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور الدوحة حاليا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين القطريين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير قطر تسلم خلال اللقاء رسالة شفوية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، نقلها إليه ظريف.

وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة تتصل "بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، استعرض ظريف خلال اللقاء آخر تطورات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ووصف الأرضيات والطاقات المتاحة لتطوير العلاقات بين البلادين بأنها "إيجابية".

وشرح ظريف وجهات النظر الإقليمية لإيران في مجال تطوير التعاطي مع دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات المحادثات بين بلاده ودول 4 + 1.

المصدر: "إرنا" + قنا