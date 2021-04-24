اعتقل في الأردن.. أمريكي يواجه السجن 20 عاما لمحاولته الانضمام لتنظيمات إرهابية (صورة)

اعترف أمريكي من سكان مدينة نيويورك بالتهم الموجهة إليه بمحاولة الانضمام لتنظيمي "داعش" أو "جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا، مما يهدده بالبقاء وراء القضبان 20 عاما.

وذكر موقع "hstoday" الإخباري أن وثائق المحكمة أفادت بأن إلفيس ريدزيباجيك، البالغ من العمر 30 عاما بدأ التواصل مع أحد قادة الفصائل التابعة لتنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة" أوائل العام 2015 للانضمام إلى ذلك الفصيل والقتال ضمن صفوفه.

وفي يوليو من العام نفسه سافر ريدزيباجيك إلى تركيا حيث بذل عدة محاولات لدخول الأراضي السورية من هناك، ولكنها جميعها باءت بالفشل، ليقرر السفر إلى الأردن على أمل الدخول إلى سوريا من هناك، لكن السلطات الأردنية ألقت القبض عليه ورحلته إلى الولايات المتحدة.

وقال مساعد المدعي العام جون ديميرز في وزارة العدل: "لقد اعترف ريدزيباجيك بالسفر إلى الخارج لمحاولة الانضمام لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا وتقديم الدعم المادي لهما".

وأضاف: "المنظمتان الإرهابيتان تشكلان خطرا.. وسنواصل العمل لوقف تدفق المقاتلين وتقديم من يقدمون الدعم المادي لتلك الجماعات إلى العدالة".

من جانبه أوضح مارك ليسكو القائم بأعمال المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك، أن ريدزيباجيك اعترف بمحاولته الدخول إلى سوريا مرات عدة للقتال مع "داعش".

وأشارت رسائل أرسلت من موقع "فيسبوك" الخاص بالمتهم في أكتوبر من العام 2015، إلى أنه "سيأتي وقت لا يقول فيه الناس سوى الله أكبر"، معترفا أنه كان مستعدا لتفخيخ نفسه بالقنابل لو تمكن من دخول سوريا.

وفي حال إدانته، سيواجه المتهم عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

المصدر: موقع "hstoday" الإخباري