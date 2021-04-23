لجنة بالبنتاغون: إنهاء سلطة القادة في منع القضايا الجنسية العسكرية

أوصت لجنة لوزارة الدفاع الأمريكية بأن تتخذ السلطات المستقلة، وليس القادة، قرارات مقاضاة أعضاء الخدمة العسكرية بتهمة الاعتداء الجنسي، في تغيير يسعى إليه أعضاء الكونغرس منذ فترة.

وتتعارض توصية لجنة المراجعة المستقلة التي أنشأها وزير الدفاع لويد أوستن مع عقود من حجج البنتاغون القوية لإبقاء القضايا ضمن سلسلة القيادة. كان ذلك من بين عدد من التوصيات الأولية التي تم تسليمها إلى أوستن يوم الخميس، وفقا لاثنين من كبار مسؤولي الدفاع.

وقال المسؤولان إن أوستن يتوقع الحصول على أراء قادة الخدمة العسكرية قبل اتخاذ أي قرار نهائي. لكن محاربة الاعتداء الجنسي في الجيش هي أولوية قصوى بالنسبة لأوستن، وحقيقة أن هذه التوصية تم تقديمها بشكل مباشر وسريع تشير إلى أنها ستحمل الكثير من الأهمية.

وقالا إن لجنة المراجعة أشارت إلى أنه بالنسبة لبعض جرائم الضحايا الخاصة، يجب على قاضٍ مستقل معين أن يقدم تقاريره إلى مكتب مدني بقيادة المدعي الخاص للضحايا، ليقرر مسألتين قانونيتين رئيسيتين: ما إذا كان يجب توجيه الاتهام إلى شخص ما، وفي النهاية، هل ينبغي توجيه هذه التهمة إلى المحكمة العسكرية أم لا؟. وتلك الجرائم تشمل الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وربما بعض جرائم الكراهية.

المصدر: AP