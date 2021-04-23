دي مايو: فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على أن إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، أولوية بالنسبة لإيطاليا.

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وقال دي مايو في تصريح للصحفيين، إنه أكد خلال لقاء نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أن بلاده تعتبر تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أولوية، بدءا من إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، والذي سيسمح باستعادة الروابط المدنية والتجارية الداخلية بين شرق وغرب البلاد، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأعرب دي مايو عن "تقديره لإلتزام رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ببدء عملية مصالحة وطنية فعالة، تفضل عملية اللامركزية الإدارية من اتخاذ إجراءات مباشرة وحازمة من قبل الدولة على الأرض".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن روما على استعداد تام لدعم هذا الجهد، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية.

المصدر: آكي