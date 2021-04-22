مون يأمر بمراجعة إمكانية استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في كوريا الجنوبية

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، تعليماته لمساعديه بمراجعة إمكانية استخدام اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V"، حسبما قال مسؤول رئاسي اليوم الخميس.

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وذكر المسؤول أن مكتبه يدرس الآن سلامة اللقاح الروسي طبقا لأمر الرئيس مون.

وجاءت هذه الخطوة وسط دعوات متزايدة لتنويع إمدادات اللقاحات، حيث تهدف البلاد إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر، وهي تقوم حاليا بتقديم لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر".

وتخطط كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 52 مليون نسمة، لتلقيح 3 ملايين شخص بنهاية هذا الشهر و12 مليونا بنهاية يونيو.

وقال وزير الخارجية جونغ أوي يونغ، الثلاثاء الماضي، خلال جلسة برلمانية إن سيئول تناقش بجدية ترتيب "تبادل اللقاحات" مع الولايات المتحدة للتعامل مع النقص المحتمل في إمدادات اللقاحات، وسط مخاوف من تجدد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقد أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 731 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 692 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 115,926 إصابة.

المصدر: "يونهاب"