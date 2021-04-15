كوريا الجنوبية تخطط لإنتاج 7.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

يخطط مجمع شركات كورية جنوبية، تحت رعاية صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لإنتاج 7.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، والبدء في عمليات الإنتاج في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "تاس" عن مدير مجمع شركات "GL Rapha"، كيم غي يون، أن المجمع سلم مؤخرا دفعة تجريبية من لقاح "سبوتنيك V" لصندوق الاستثمار الروسي، وذلك استعداد لإطلاق عملية الإنتاج.

وأوضح مدير مجمع الشركات الكورية الجنوبية أنه بعد إطلاق عمليات الإنتاج ستتضح قائمة البلدان التي سيتم تزويدها باللقاح الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا تم تسجيله في العالم، في شهر أغسطس العام الماضي.

المصدر: تاس