روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين ردا على إجراء صوفيا المماثل

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أن دبلوماسيين بلغاريين اثنين شخصين غير مرغوب فيهما وعليهما مغادرة روسيا في غضون ثلاثة أيام.

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وجاء في البيان أن الوزارة استدعت سفير بلغاريا لدى موسكو، أتاناس كريستين، لتسليمه مذكرة حول إعلان كل من نيقولاي بانايوتوف، السكرتير الأول للخدمة القنصلية بالسفارة البلغارية، وتشافدار خريستوزوف، السكرتير الأول لخدمة الشؤون التجارية الاقتصادية في السفارة، "شخصين غير مرغوب فيهما"، ويتعين عليهما مغادرة الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء المذكور جاء ردا على اتخاذ الجانب البلغاري، في مارس الماضي، "قرارا لا أساس له" بإعلان اثنين من موظفي السفارة الروسية في صوفيا "شخصين غير مرغوب فيهما".

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وأعلن مكتب المدعي العام البلغاري في وقت سابق بدء الإجراءات التمهيدية ضد مجموعة من الأشخاص المشتبه في تجسسهم لصالح روسيا.

وزعمت السلطات البغارية أنه من خلال التحقيق تبين أن اثنين من المواطنين الروس قاما بأنشطة استخباراتية غير مصرح بها لا تنسجم مع أطر العلاقات بين البلدين.

المصدر: "إنترفاكس"