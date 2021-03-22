روسيا: طرد بلغاريا اثنين من دبلوماسيينا إجراء لا أساس له ونحتفظ بحقنا في الرد

انتقدت روسيا قرار الحكومة البلغارية ترحيل دبلوماسيين روسيين من صوفيا، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات جوابية على هذه الخطوة.

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وقالت السفارة الروسية لدى صوفيا، في بيان أصدرته عبر "فيسبوك" اليوم الاثنين، تعليقا على القضية: "مضطرون للتأكيد مع أسف أن هذه الخطوة الجديدة غير المستندة إلى أي أساس من قبل السلطات البلغارية لن تسهم في إقامة حوار روسي بلغاري بناء".

وشددت البعثة الدبلوماسية على أن "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات جوابية" ردا على طرد الدبلوماسيين.

وأعلنت الحكومة البلغارية، في وقت سابق من اليوم، دبلوماسيين اثنين في السفارة الروسية لدى صوفيا شخصيتين غير مرغوب فيهما على خلفية قضية تفكيك "خلية تجسس" لصالح روسيا في الأجهزة البلغارية العسكرية الاستخباراتية.

وقالت سلطات البلاد في 19 مارس إنه تم إلقاء القبض، بمساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على 6 مسؤولين عاملين وسابقين في وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية يتهمون بالتجسس لصالح روسيا.

وهذا هو رابع حادث متعلق بطرد بلغاريا دبلوماسيين روس منذ العام 2020.

المصدر: وكالات