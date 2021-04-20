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السفير البلغاري لدى روسيا يصل الى مقر وزارة الخارجية الروسية على خلفية مزاعم تجسس

أخبار روسيا

السفير البلغاري لدى روسيا يصل الى مقر وزارة الخارجية الروسية على خلفية مزاعم تجسس
Sputnik
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وصل السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى  مقر وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، في ضوء رد موسكو المحتمل على طرد دبلوماسيين اثنين روس من صوفيا.

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ودخل السفير مقر الوزارة رافضا التعليق، ووصلت قبله بدقائق قليلة إلى وزارة الخارجية الروسية سيارة تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة الخارجية البلغارية قد أعلنت في 22 مارس، اثنين من العاملين بالسفارة الروسية في صوفيا، شخصين غير مرغوب فيهما.

وأعلن مكتب المدعي العام البلغاري في وقت سابق بدء الإجراءات التمهيدية ضد مجموعة من الأشخاص المشتبه في تجسسهم لصالح روسيا.

ويُزعم أن اثنين من المواطنين الروس تبين من خلال التحقيق أنهما قاما بأنشطة استخباراتية غير مصرح بها لا تنسجم مع أطر العلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

 

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