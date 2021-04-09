على خلفية التصعيد في دونباس.. زيلينسكي يلتقي أردوغان وقد يزور باريس

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل غدا في مدينة اسطنبول نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك على خلفية التصعيد الجديد في منطقة دونباس.

وأكدت الرئاسة التركية في بيان لها أن أردوغان وزيلينسكي سيترأسان في اسطنبول الاجتماع التاسع لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين الدولتين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي سيعقد بحضور الوزراء المختصين سيستعرض "جميع نواحي العلاقات التركية-الأوكرانية التي ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والخطوات الممكن اتخاذها لتعميق التعاون بين الدولتين".

كما سيناقش الزعيمان "التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية بناء على أساس التفاهم بشأن ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار".

ولفت البيان إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى "مشاريع مشتركة رامية إلى تحسين ظروف معيشة تتار شبه جزيرة القرم" (التي لا تعترف تركيا بإعادة انضمامها إلى روسيا).

في غضون ذلك، نقلت صحيفة Kyiv Post عن السفير الفرنسي لدى كييف إيتيان دي بونسين، قوله إن زيلينسكي سيزور باريس قريبا بهدف إجراء مفاوضات مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الزيارة قد تجري أواخر الأسبوع القادم، مضيفا أن الملفات الرئيسية ضمن أجندة الاجتماع المتوقع هي الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا وتعرقل الإصلاحات في هذا البلاد.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية مؤخرا بأن زيلينسكي سيجري قريبا مكالمة هاتفية ثلاثية مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهدف مناقشة التصعيد في دونباس.

المصدر: RT + تاس