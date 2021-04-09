اليابان: إجراءات جديدة لكبح انتشار كورونا قبل الأولمبياد

أعلنت اليابان أنها سترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا في طوكيو للسماح باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من كوفديد-19 قبل الألعاب الأولمبية الصيفية.

ورفع مستوى التأهب الذي أعلنه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا سيسمح لحاكمة طوكيو بتحديد ساعات عمل أقصر للحانات والمطاعم، إلى جانب فرض عقوبات على المخالفين وتعويض من يمتثلون. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات يوم الاثنين وتستمر حتى 11 مايو.

كما رفع سوغا مستوى التأهب لمدينة كيوتو في غرب اليابان ومحافظة أوكيناوا جنوبا، حيث ارتفعت الحالات في الأسابيع الأخيرة، حتى 5 مايو، نهاية أعياد "الأسبوع الذهبي" في اليابان، للتشجيع على عدم السفر.

كما تم رفع حالة التأهب لثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وهيوغو ومياغي في الشمال. وقد شهدت هذه المناطق زيادات حادة في الحالات اليومية منذ أوائل مارس، بعد فترة وجيزة من خفض اليابان لحالة الطوارئ الجزئية وغير الملزمة التي بدأت في يناير.

وقد تلقى ما يزيد قليلا عن مليون شخص في اليابان، أو أقل من 1٪ من السكان، أول جرعتين من اللقاح، وقد تؤدي الزيادة في عدد الحالات إلى إلغاء المزيد من الأحداث المتعلقة بالأولمبياد.

وبدأ التلقيح في منتصف فبراير للعاملين في المجال الطبي، ومن المقرر أن يحصل كبار السن على جرعتهم بدءا من الأسبوع المقبل وحتى أواخر يونيو.

بينما من المرجح أن ينتظر باقي السكان حتى شهر يوليو، مما يجعل من المستحيل تقريبا على اليابان الوصول إلى "مناعة القطيع" قبل انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو.

المصدر: AP