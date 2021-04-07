إلغاء مسيرة الشعلة على الطرقات العامة في أوساكا

ستمنع الشعلة الأولمبية من المرور في الطرق العامة في محافظة أوساكا اليابانية، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، مما دفع المسؤولين إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وسبق أن اتخذ قرار بإبقاء الشعلة بعيدة عن الأنظار في مدينة أوساكا، لكن إعلان حاكم المحافظة، هيروفومي يوشيمورا، الأربعاء، يشمل المحافظة بأكملها.

وقال الحاكم أمام الإعلام: "قررنا اليوم أن نطلب من المقيمين على امتداد منطقة أوساكا الامتناع عن الخروج للحالات غير الضرورية وغير الطارئة".

وأشار الى أن المحادثات قائمة بين المسؤولين بشأن إمكانية مرور الشعلة في طريق مغلق داخل منتزه عوضا عن ذلك.

إقرأ المزيد

وانطلقت مسيرة الشعلة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الى صيف العام الجاري بسبب الجائحة، في 25 مارس من فوكوشيما، ومن المقرر أن تمر في محافظة أوساكا في 13 و14 أبريل، انطلاقا من مدينة ساكاي وانتهاء بمدينة أوساكا.

وأقيم حفل إيقاد الشعلة بغياب الجماهير بسبب مخاوف من الوباء، ويتعين على المتفرجين ارتداء أقنعة واقية والاصطفاف على جنبات الطرق مع تجنب الحشود، حيث تم حظر الصراخ والتشجيع على أن يقتصر الأمر على التصفيق واستخدام السلع الموزعة.

اعتبر يوشيمورا أنه "من غير المناسب" أن تمر الشعلة في الطرق العامة في أوساكا نظرا لإمكانية تجمع الحشود "مسيرة الشعلة تجذب الحشود لأن الناس ترغب في أن تراها، حتى لو اتخذنا إجراءات".

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في أوساكا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فيها، ما وضع المرافق الصحية المحلية تحت الضغط، ومن المتوقع أن يتم الإعلان في وقت لاحق الأربعاء عن رقم قياسي في عدد الاصابات.

ودخلت أجزاء من اليابان في حال طوارئ مرتبطة بالحد من تفشي كورونا في وقت سابق من العام الحالي، وكانت طوكيو والمناطق المحيطة بها آخر من رفع تلك الإجراءات في 21 مارس.

وكانت هناك تحذيرات من دخول اليابان في موجة رابعة من انتشار الفيروس، رغم بدء الاستعدادات للألعاب الأولمبية المرتقبة انطلاقتها في 23 يوليو المقبل.

المصدر: "أ ف ب"