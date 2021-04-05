أوساكا تطلب إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في شوارعها

قال متحدث باسم منظمي أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 المؤجل إلى 2021 ، الاثنين، إن السلطات في أوساكا طلبت رسميا إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في مناطق المدينة الواقعة في غرب اليابان.

ومن المقرر أن تصل مسيرة الشعلة الأولمبية إلى أوساكا بحلول منتصف أبريل الجاري، بينما يعتبر كثيرون هذه المسيرة بمثابة أول اختبار كبير لقدرة المنظمين على تنظيم حدث كبير في ظل القيود المطبقة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

ويشارك في حمل الشعلة 10 آلاف شخص عبر جميع مقاطعات اليابان (47 مقاطعة).

The @OlympicFlame visited Inuyama Castle, located on top of a small hill that provides stunning views of the Kiso Valley and Aichi Prefecture. 👀 🏯



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وتواجه أوساكا زيادة في عدد حالات الإصابة بالعدوى، ولهذا طلب حاكم المقاطعة إلغاء مسيرة الشعلة في المدينة.

وقالت سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية، الجمعة، إنها تريد التوصل سريعا لقرار بهذا الشأن، بينما قال متحدث باسم الدورة إن القائمين على التنظيم يبحثون الوضع أملا في التوصل إلى قرار قريبا.

وانطلقت مسيرة الشعلة في اليابان في 25 مارس الماضي.

المصدر: "رويترز"