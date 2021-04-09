واشنطن: العنصرية تشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة

قالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن العنصرية تشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة.

وأشارت والينسكي إلى أن الأبحاث أظهرت أنه كان "لعدة قرون من العنصرية في الولايات المتحدة تأثير سلبي على المجتمعات الملونة"، موضحة أن "تأثير جائحة كوفيد-19 كان واضحا بشدة داخل المجتمعات الملونة، التي شهدت عددا غير متناسب من حالات الإصابة والوفاة".

وقالت: "من أجل بناء أمريكا أكثر صحة للجميع، يجب أن نواجه الأنظمة والسياسات التي أدت إلى ظلم الأجيال، مما أدى أدى إلى تفاوتات عرقية وإثنية في مجال الصحة"، كاشفة أن لدى "الوكالة تمويلا جديدا لمعالجة تباينات كورونا من خلال الاستثمار في مجتمعات الأقليات العرقية والإثنية، فضلا عن المجتمعات الأخرى المتضررة".

وأضافت: "مواجهة تأثير العنصرية لن يكون سهلا.. لكن يمكننا القيام بذلك إذا عملنا معا"

وكان تحقيق أجرته صحيفة Guardian and Kaiser Health News، كشف أن ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين توفوا بسبب كورونا هم أشخاص ملونون، وأن أكثرهم ولدوا خارج الولايات المتحدة.

المصدر: The Hill