 
مباشر

بريطانيا "قلقة" إزاء التقارير حول تمركز القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا

أخبار العالم

بريطانيا
Reuters MARKO MUMM
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3qt

أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء تحركات القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على "تويتر" في أعقاب اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الجمعة: "أكدت في حديثي مع دميتري كوليبا من جديد دعم المملكة المتحدة لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: الأحاديث حول نزاع محتمل بين أوكرانيا وروسيا مزيفة
الخارجية الروسية: الأحاديث حول نزاع محتمل بين أوكرانيا وروسيا مزيفة

وأضاف راب أن بريطانيا "قلقة للغاية إزاء التحركات العسكرية الروسية"، وادعى بأنها "تهدد أوكرانيا".

وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد أن تحركات القوات الروسية على أراضي روسيا لا تهدد أي دول أخرى، مؤكدا أن روسيا ليست طرفا في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا