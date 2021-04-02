الخارجية الروسية: الأحاديث حول نزاع محتمل بين أوكرانيا وروسيا مزيفة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن روسيا لا تهتم بأي نزاع، لا سيما مع أوكرانيا، مؤكدا أن كل الأحاديث حول نزاع محتمل بين الدولتين مزيفة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن تصريح رودينكو، اليوم الجمعة: "أعتقد أن كل الأحاديث حول أي نزاع مقبل بين أوكرانيا وروسيا هي مثال على الأخبار المزيفة الجديدة التي تنشرها السلطات الأوكرانية بالدرجة الأولى. ولا تهتم روسيا بأي نزاع مع أوكرانيا لا سيما نزاع عسكري".

ورفض الدبلوماسي الروسي الاتهامات التي وجهها حلف الناتو إلى روسيا بـ "تقويض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف تخفيف حدة التوتر بأوكرانيا".

وقال: "لا نقوض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأي طريقة.. روسيا صوتت لتمديد صلاحيات بعثة المتابعة الخاصة منذ يومين، ونأمل بأن تواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالإسهام بقسطها في تسوية الوضع في أوكرانيا وتخفيف حدة التوتر في دونباس بما في ذلك في إطار عمل لجنة المتابعة الخاصة للمنظمة".

وشنت السلطات الأوكرانية في أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتان أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد في فبراير عام 2014.

وتدل المعلومات الأممية الأخيرة على أن حصيلة ضحايا النزاع في أوكرانيا بلغت نحو 13 ألف شخص.

وتتم مناقشة التسوية في دونباس حاليا، بما في ذلك لقاءات مجموعة الاتصال في مينسك التي قد وافقت منذ سبتمبر عام 2014 على 3 وثائق تحدد الخطوات الهادفة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

ومع ذلك، يستمر إطلاق النار بين الجانبين رغم وجود اتفاقات الهدنة بينهما.

المصدر: نوفوستي