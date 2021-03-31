مفوض روسيا: سمعة أوكرانيا في عملية التفاوض قريبة من الصفر

صرح المفوض الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الأوكرانية بوريس غريزلوف، بأن سمعة أوكرانيا السياسية في عملية التفاوض "قريبة من الصفر".

وأشار غريزلوف في أعقاب اجتماع جديد لمجموعة الاتصال عقد عبر الفيديو اليوم الأربعاء، إلى أن كييف لا تزال تتمسك بموقفها غير البناء.

وقال: "اليوم السمعة السياسية لأوكرانيا في عملية التفاوض قريبة من الصفر. وهذا ينعكس على عمل مجموعة الاتصال وغيرها من الصيغ التفاوضية".

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وتابع: "أمس بحث زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا قضية تسوية النزاع الداخلي في أوكرانيا. وتوصل المشاركون في النقاش إلى رؤية مشتركة بأنه من المنطقي من ناحية التسوية السلمية أن تتفق كييف ودونيتسك ولوغانسك على شروط التعايش السلمي بين دونباس وأوكرانيا في المرحلة ما بعد التسوية أولا، ما سيسمح بالاتفاق على الكف عن الأعمال العدائية المتبادلة".

وأضاف غريزلوف أنه "على الرغم من اتفاقيات مينسك لم يبدأ الحوار حول وضع دونباس المستقبلي حتى الآن... ولم تكشف أوكرانيا عن موقفها بهذا الشأن. وفي ظل عدم تنفيذ سلطات كييف التزاماتها في إطار اتفاقيات مينسك ستبقى المفاوضات في المأزق بسبب عدم الثقة بين أوكرانيا ودونباس".

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تنفذ التزاماتها، حيث تم رصد قصف من جانبها خلال الأسبوعين الأخيرين، ويستمر العسكريون الأوكرانيون بنشر المعدات الحربية في المناطق السكنية على جانبهم من خط التماس.

المصدر: نوفوستي