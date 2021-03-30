بيسكوف: أوكرانيا في عهد زيلينسكي لم تتقدم قيد أنملة في تنفيذ الاتفاقات الخاصة بدونباس

ذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن كييف في عهد الرئيس فلاديمير زيلينسكي لم تحرز أي تقدم في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتفاقية مينسك بشأن تسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية نشر اليوم الثلاثاء: "الأمور سيئة فيما يتعلق بصيغة النورماندي. ويمكن القول إنه في عهد الرئيس زيلينسكي، لم يتسن التقدم قيد أنملة في تنفيذ كل من حزمة التدابير المنصوص عليها في اتفاقية مينسك والاتفاقات اللاحقة التي تم التوصل إليها في باريس".

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كما حذر بيسكوف من مخاطر تصاعد التوتر على خط التماس في دونباس، وقال: "خلال الأشهر الستة الماضية، سمعنا مرارا وتكرارا أن كييف تعتبر اتفاقية مينسك ميتة وترى أن هذه الاتفاقات غير قابلة للتنفيذ، وأن هناك حاجة إلى وثائق جديدة، وما إلى ذلك. ربما هذا هو أخطر شيء".

وشدد الناطق باسم الكرملين على أنه ليس هناك أي قاعدة أخرى غير اتفاقيات مينسك يمكن بناء الجهود الدولية على أساسها لحل مشكلة دونباس، معبرا عن أمله بألا تتطور التوترات القائمة هناك إلى عمليات قتالية.

المصدر: وكالات