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القوات البحرية البولندية تنفي الاتهامات بعرقلة بناء "السيل الشمالي-2"

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القوات البحرية البولندية تنفي الاتهامات بعرقلة بناء
Reuters Oliver Denzer
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رفضت القوات البحرية البولندية اتهامات شركة Nord Stream 2 AG التي تشرف على تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، بعرقلة مد أنابيب الغاز في بحر البلطيق.

وقالت قيادة القوات البحرية البولندية، إنها "لا تمارس أي نشاط استفزازي وتنفذ مهامها بالتوافق مع القانون الدولي"، مضيفة أن طائرات القوات البولندية تقوم بتحليقات استطلاعية في المنطقة.

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وكانت الشركة قد أشارت إلى أنها رصدت نشاطا كثيفا للسفن الحربية البولندية في المنطقة التي تجري فيها الأعمال.

وقال مدير فرع شركة Nord Stream 2 AG، أندريه مينين، إن تلك الأنشطة تتسم بطابع استفزازي وقد تؤدي إلى ضرر بخط الأنابيب.

المصدر: "تاس"

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