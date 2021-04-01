وكالة: تزايد نشاط السفن الأجنبية في منطقة مد أنابيب مشروع "السيل الشمالي2"

أعلنت إدارة مشروع "Nord Stream 2 AG"، (السيل الشمالي 2) عن زيادة نشاط السفن الحربية ووالمدنية في منطقة مد خط أنابيب هذا المشروع الروسي لنقل الغاز، عبر بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقال أندريه مينين، مدير فرع مشروع "Nord Stream 2 AG"، إن "هذه الإجراءات استفزازية ويمكن أن تؤدي إلى أضرار طارئة في خط أنابيب الغاز".

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وتابع قائلا، "بعد استئناف مد الجزء البحري من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في يناير 2021، كان هناك نشاط متزايد للسفن الحربية والطائرات والمروحيات، فضلا عن السفن المدنية التابعة لدول أجنبية، والتي غالبًا ما تكون أفعالها استفزازية بشكل واضح في الطبيعة".

وأشار مينين إلى أنه في أثناء تنفيذ مثل هذه المشاريع، يتم عادة إنشاء منطقة أمان بعرض 1.5 ميل، لا ينبغي أن تدخلها السفن التي لا تشارك في مد الخط.. ومع ذلك، تلاحظ بالقرب من السفن الفنية التي تقوم بالعمل في مشروع السيل الشمالي-2، سفن حربية تابعة للدول الأجنبية باستمرار.

أضاف مينين أن النشاط الأجنبي حول سفن مد أنابيب المشروع قد تكثف في الآونة الأخيرة. وفي 28 مارس الماضي، ظهرت غواصة مجهولة الهوية على السطح في المنطقة المحيطة بسفينة مد الأنابيب على مسافة أقل من ميل واحد، منوها بأن هذا يضر بعمل المشروع.

المصدر: تاس