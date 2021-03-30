مقتل ثلاث عاملات في مجال التطعيم شرق أفغانستان

قال مصدران حكوميان، إن مسلحين قتلوا ثلاث نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة جلال آباد في شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء.

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ولم يتضح حتى الآن من نفذ حادثي إطلاق النار المنفصلين، حسبما قال مسؤول حكومي إقليمي، وأكد مصدر بالحكومة المركزية وقوع الحادثين.

وشهدت مراكز حضرية عددا من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية العام الماضي في الدوحة.

وقتلت ثلاث صحفيات في جلال آباد هذا الشهر في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وتحمل الحكومة "طالبان" مسؤولية معظم عمليات الاستهداف بالقتل لكن الحركة تنفي أي دور لها في الأمر.

المصدر: رويترز