أفغانستان.. مقتل 10 أفراد من رجال الشرطة في مقاطعة هلمند

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت، بمقتل 10 أفراد من رجال الشرطة في مقاطعة هلمند جنوب أفغانستان.

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ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، قوله إن هجوما مسلحا أودى بحياة عشرة أفراد من رجال الشرطة في مقاطعة هلمند.

من جهتها، نقلت وكالة "طلوع نيوز" عن مسؤولين أمنيين في ولاية هلمند الجنوبية تأكيدهم مقتل ثلاثة جنود، بينهم قائد شرطة المنطقة في هجوم لـ"طالبان".

وقال مسؤولون إن أربعة على الأقل من مقاتلي الحركة قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم مضاد شنته القوات الأفغانية.

المصدر: شينخوا+ طلوع نيوز