مصدر في "الليكود" يرجح ضم القائمة العربية للائتلاف الحكومي

اعتبر مصدر بحزب الليكود الإسرائيلي أنه إذا أيدت غالبية أعضاء الكنيست اليهود ضم القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف الحكومي، سيتسنى قانونا ضم هذه القائمة لدعم الائتلاف من الخارج.

وقال المصدر عبر قناة "i24news": "مسألة القائمة الموحدة لن تكون عائقا أمام أحزاب اليمين بما فيها الصهيونية الدينية؟ أعتبر ذلك خطوة ستساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم الأحزاب إلى الائتلاف الحكومي".

وأكد المصدر أنه "من المتوقع أن يلقي رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس خطابا يدعو فيه المجتمع الإسرائيلي إلى دمج العرب في الحياة السياسية وإشراك القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي".

المصدر: "i24news"