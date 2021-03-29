اجتماع مرتقب بين منصور عباس ونتنياهو لبحث تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أكدت "القناة 12" الإسرائيلية، الاثنين، أن اجتماعا مرتقبا سيعقد بين منصور عباس رئيس القائمة العربية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتباحث في الشراكة من أجل المشاركة في الحكومة.

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وكان عباس التقى بوقت سابق رئيس حزب "يش عاتيد" الإسرائيلي المعارض يائير لابيد، واتفقا على استمرار الاتصالات بينهما خلال الأيام المقبلة في إطار المساعي لتشكيل الحكومة القادمة.

يأتي ذلك، بعدما وصفت تقارير إعلامية إسرائيلية كلا من تحالف "يمينا" و"القائمة العربية الموحدة" بـ"بيضة القبان" في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، ولم يعلن كلا الحزبين عن الجهة التي سيؤيدونها.

وكانت مجموعة منتسبي حزب "الليكود" المسماة "أمناء أرض إسرائيل" دعت نتنياهو بوقت سابق لتشكيل حكومة بدعم القائمة العربية الموحدة بدلا من إجراء انتخابات خامسة أو تشكيل حكومة يسار.

واعتبر "أمناء أرض إسرائيل" أن تشكيل حكومة بدعم "العربية الموحدة" هو "أهون الشرين" إذ أن الخيارين الآخرين هما حكومة يسار أو انتخابات خامسة.

ووصلت إسرائيل إلى طريق مسدود بعد الانتخابات الأخيرة، حيث حصلت "كتلة التغيير" على 55 مقعدا بدون القائمة الموحدة، والكتلة المؤيدة لنتنياهو على 52 مقعدا بدون حزب "يمينا".

المصدر: RT