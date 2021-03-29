"يديعوت أحرونوت": انقسام في معسكر معارضي نتنياهو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن معارضي رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو باتوا منقسمين حول رؤية تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

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ووفقا للصحيفة العبرية، فإن معسكر خصوم نتنياهو انقسم إلى محورين متناقضين، ويقود المحور الأول رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي بدأ سلسلة لقاءات مع رؤساء أحزاب في معسكره، والمحور الثاني يتبلور من خلال لقاءات وتنسيق مواقف بين رئيس حزب "تيكفا حداشا"، جدعون ساعر، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يسعى نتنياهو إلى ضمه إلى معسكره.

وبرزت خلافات بين المحورين حول المرشح الذي سيشكل حكومة بديلة، لبيد أو بينيت، إضافة إلى توجيه محور بينيت – ساعر انتقادات شديدة إلى لبيد على خلفية لقائه مع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، الأحد، وعزمه على التقاء ممثلين عن "القائمة المشتركة" في الأيام المقبلة.

ويرفض ساعر وبينيت تشكيل حكومة بدعم خارجي من أحزاب عربية، لذا اتهما لبيد بأنه عديم المسؤولية، ويطالبان أيضا بتشكيل حكومة يرأسها بالتناوب بينيت ولبيد وبحيث يتولى بينيت رئاسة الحكومة أولا.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في حزب "تيكفا حداشا" لساعر قوله إنه "لا توجد إمكانية لتشكيل حكومة من دون أن يكون بينيت الأول في التناوب. ويتعين على بينيت أن ينتقل من معسكر إلى آخر وهو سيفعل ذلك فقط في حال سيكون الأول في التناوب".

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وأضاف القيادي في حزب ساعر أن "لبيد يلحق ضررا من خلال محاولته تشكيل حكومة بأي ثمن بالتعاون مع الأحزاب العربية. وبذلك هو يدفع بينيت إلى أحضان بيبي".

ردت مصادر في حزب لبيد بالقول "إننا نبذل جهودا من أجل بلورة ائتلاف التغيير وتشكيل حكومة. والانتخابات انتهت. وحان الوقت لوضع المصالح الشخصية جانبا وعدم قيادة إسرائيل إلى انتخابات خامسة".

واجتمع لبيد مع رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس الأحد، ورفض الأخير التعهد بالتوصية على لبيد أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كي يكلفه بتشكيل حكومة. وقال غانتس للبيد، وفقا لمقربين منه، "سأوصي عليك فقط في حال كان لديك احتمال حقيقي لتشكيل الحكومة المقبلة".

إلا أن الصحيفة أفادت بأن غانتس يدرس إمكانية التوصية على بينيت أمام ريفلين، في حال اقتنع أن بإمكانه تشكيل حكومة مع معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو.

وأضافت أن محورا جديدا نشأ في هذا المعسكر يضم ساعر وبينيت وغانتس. وتحدث ساعر وبينيت، بعد لقاء بينهما أمس، عن تشكيل "حكومة مصالحة وطنية"، يشارك فيها "يمينا" ومعسكر التغيير ومن دون الأحزاب العربية.

المصدر: "يديعوت احرونوت"

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