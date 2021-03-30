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بايدن: لقاح كورونا سيتاح لـ90٪ من البالغين في أبريل

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بايدن: لقاح كورونا سيتاح لـ90٪ من البالغين في أبريل
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التطعيم سيتاح لـ90٪ من البالغين في الولايات المتحدة بحلول الـ19 من أبريل، محذرا من احتمال زيادة انتشار العدوى.

وأشار بايدن إلى أن بعض "السلوك المتهور" الذي شاهدناه على شاشات التلفزيون في الأسابيع الأخيرة، في إشارة محتملة إلى عشرات الطلاب الجامعيين في إجازات الربيع في ميامي، يعني أنه سيتم الإبلاغ عن المزيد من الإصابات في الأيام المقبلة، داعيا إلى إعادة تفويضات ارتداء الكمامة.

يذكر أن المعدل الوطني للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، سجل لمدة سبعة أيام أكثر من 70 ألف إصابة يومية، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

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