فاوتشي: تخفيف القيود سابق لأوانه

حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا "سابق لأوانه"، مشيرا إلى احتمال تسجيل زيادة جديدة بإصابات كورونا.

وقال فاوتشي في حديث لشبكة CBS: "ما نراه من ارتفاع بالإصابات على الأرجح سببه عطلة الربيع وتخفيف القيود في عدد من الولايات"، مشددا على أن "هذا الأمر سابق لأوانه، خصوصا أننا بدأنا نرى زيادة مفاجئة في عدد الإصابات".

ورأى أن الولايات المتحدة في "سباق" بين تطعيم أكبر عدد من الأفراد والزيادة المحتملة في الحالات الجديدة، مشيرا إلى أن "هناك 50 مليون شخص في هذا البلد تم تطعيمهم بالكامل".

وأضاف: "أتوقع أنه مع اقترابنا من فصل الصيف سيكون هناك تخفيف للقيود".

ويأتي تحذير فاوتشي في الوقت الذي سجل المعدل الوطني للحالات اليومية الجديدة لمدة سبعة أيام أكثر من 70 ألف إصابة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

المصدر: "ديلي ميل"