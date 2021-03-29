إندونيسيا.. إصابة 5 أشخاص وإجلاء المئات جراء حريق ضخم بمصفاة نفط (فيديو)

قالت شركة النفط الحكومية الإندونيسية "بي.تي. برتامينا" يوم الاثنين، إنها تحاول السيطرة على حريق هائل في مصفاة نفط بالونغان في جاوة الغربية.

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وأضافت أن خمسة أشخاص أصيبوا، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 950 شخصا بسبب الحريق.

وأفادت "بي.تي. برتامينا" بأن السبب لم يتضح بعد، وأن الحريق في المصفاة التي يمكنها معالجة 125 ألف برميل يوميا من النفط وتحويله إلى وقود، حدث أثناء هطول أمطار غزيرة وبرق.

وأوضحت شركة النفط الحكومية أنها أغلقت المصفاة وسيطرت على تدفق النفط لمنع انتشار ألسنة اللهب.

المصدر: وكالات