حريق ضخم في مصفاة بالونغان النفطية بإندونيسيا

تناقلت وسائل إعلام إندونيسية أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة بالونغان النفطية، التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية "بي.تي. برتامينا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الحادث.

وقال موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري إن "الحريق اندلع فجر الاثنين".

ونقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور لألسنة ضخمة من اللهب تتعالى من المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

ولم تعلن المصادر الرسمية عن أسباب الحريق، أو عن وقوع ضحايا.

المصدر: "رويترز"