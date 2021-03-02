بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات (فيديو+صور)

قال مركز علم البراكين في إندونيسيا، إن بركان جبل سينابونغ نفث سحابة من الرماد الساخن لارتفاع خمسة كيلومترات اليوم الثلاثاء، وذلك في أول ثوران كبير له منذ أغسطس من العام الماضي.

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وقال مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في البلاد إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا لكن مسؤولا حث السكان في وقت سابق على البقاء على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الفوهة.

وزاد نشاط بركان جبل سينابونغ منذ العام الماضي وأعلنت مقاطعة سومطرة الشمالية أن التحذير من البراكين بات عند ثاني أعلى مستوياته.

Indonesia's Mount Sinabung volcano sent a cloud of hot ash as high as 5 km, in its first big eruption since August last year, the country's volcanology center said. Timelapse videos showed the volcano spewing ash. No casualties were reported. pic.twitter.com/cz1DVwHwNw — RTÉ News (@rtenews) March 2, 2021

وهناك قرابة 130 بركانا نشطا في إندونيسيا وهو أكبر عدد من البراكين النشطة في أي من دول العالم، وظل بركان جبل سينابونغ خاملا لقرون حتى ثار في 2010.

رويترز

رويترز

رويترز

المصدر: رويترز