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بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات (فيديو+صور)

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بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات (فيديو+صور)
Reuters
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قال مركز علم البراكين في إندونيسيا، إن بركان جبل سينابونغ نفث سحابة من الرماد الساخن لارتفاع خمسة كيلومترات اليوم الثلاثاء، وذلك في أول ثوران كبير له منذ أغسطس من العام الماضي.

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وقال مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في البلاد إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا لكن مسؤولا حث السكان في وقت سابق على البقاء على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الفوهة.

وزاد نشاط بركان جبل سينابونغ منذ العام الماضي وأعلنت مقاطعة سومطرة الشمالية أن التحذير من البراكين بات عند ثاني أعلى مستوياته.

وهناك قرابة 130 بركانا نشطا في إندونيسيا وهو أكبر عدد من البراكين النشطة في أي من دول العالم، وظل بركان جبل سينابونغ خاملا لقرون حتى ثار في 2010.

بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات (فيديو+صور)
رويترز
بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات (فيديو+صور)
رويترز
بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات (فيديو+صور)
رويترز

المصدر: رويترز

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