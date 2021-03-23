 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية: تم استدعاء السفير الروسي في أنقرة على خلفية الوضع في إدلب

الخارجية الأمريكية: للناتو وواشنطن مصلحة قوية ببقاء أنقرة راسخة في الحلف رغم الخلافات

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: للناتو وواشنطن مصلحة قوية ببقاء أنقرة راسخة في الحلف رغم الخلافات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0xz

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن لحلف الناتو والولايات المتحدة مصلحة قوية في إبقاء تركيا داخل الحلف.

وقال بلينكين، اليوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من الخلافات العامة مع أنقرة، فإن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مصلحة قوية في إبقاء تركيا راسخة في الحلف".

إقرأ المزيد
أردوغان: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا وخدمة السلام العالمي بصفتنا حليفا في الناتو
أردوغان: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا وخدمة السلام العالمي بصفتنا حليفا في الناتو

وأضاف بلينكين في مناسبة بمقر حلف شمال الأطلسي، إن "تركيا هي حليف طويل الأمد وقيم" ، مشيرا إلى أنه من مصلحة أنقرة أيضا البقاء في التحالف.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا