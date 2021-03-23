الخارجية الأمريكية: للناتو وواشنطن مصلحة قوية ببقاء أنقرة راسخة في الحلف رغم الخلافات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن لحلف الناتو والولايات المتحدة مصلحة قوية في إبقاء تركيا داخل الحلف.

وقال بلينكين، اليوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من الخلافات العامة مع أنقرة، فإن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مصلحة قوية في إبقاء تركيا راسخة في الحلف".

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وأضاف بلينكين في مناسبة بمقر حلف شمال الأطلسي، إن "تركيا هي حليف طويل الأمد وقيم" ، مشيرا إلى أنه من مصلحة أنقرة أيضا البقاء في التحالف.

المصدر: رويترز