أردوغان: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا وخدمة السلام العالمي بصفتنا حليفا في الناتو
Reuters BERNADETT SZABO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwy0
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها وخدمة السلام والأمن العالميين، كحليف في الناتو".
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال أردوغان: "نود أن نشكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لتقييمه الموضوعي للأمن الأوروبي الأطلسي وقضايا الدفاع".
وأضاف: "ستواصل تركيا، كحليف في الناتو، الوفاء بجميع التزاماتها وخدمة السلام والأمن العالميين".
المصدر: RT