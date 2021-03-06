أردوغان: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا وخدمة السلام العالمي بصفتنا حليفا في الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها وخدمة السلام والأمن العالميين، كحليف في الناتو".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال أردوغان: "نود أن نشكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لتقييمه الموضوعي للأمن الأوروبي الأطلسي وقضايا الدفاع".

وأضاف: "ستواصل تركيا، كحليف في الناتو، الوفاء بجميع التزاماتها وخدمة السلام والأمن العالميين".

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المصدر: RT