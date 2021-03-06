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أردوغان: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا وخدمة السلام العالمي بصفتنا حليفا في الناتو

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أردوغان: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا وخدمة السلام العالمي بصفتنا حليفا في الناتو
Reuters BERNADETT SZABO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها وخدمة السلام والأمن العالميين، كحليف في الناتو".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال أردوغان: "نود أن نشكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ  لتقييمه الموضوعي للأمن الأوروبي الأطلسي وقضايا الدفاع".

وأضاف: "ستواصل تركيا، كحليف في الناتو، الوفاء بجميع التزاماتها وخدمة السلام والأمن العالميين".

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المصدر: RT

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