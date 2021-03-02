أردوغان لماكرون: يمكننا تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار والسلام في منطقة جغرافية واسعة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة يمكنها تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار والسلام في منطقة جغرافية واسعة بدءا من أوروبا وحتى القوقاز ومن الشرق الأوسط حتى إفريقيا.

وأضاف أردوغان أن هناك خطوات يمكن اتخاذها بشكل مشترك في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد البلاد وسلامة مواطنيها وممتلكاتهم.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي مع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن علاقات التعاون بين تركيا وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة جدا.

وأفادت الرئاسة التركية في بيان بأن أردوغان أبلغ ماكرون أن الحوار بين الزعماء لعب دائما دورا مهما في العلاقات.

وتبادلت تركيا انتقادات متكررة مع فرنسا بشأن سياساتها في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى، لكن أعضاء الناتو قالوا الشهر الماضي إنهم يعملون على خارطة طريق لتطبيع العلاقات.

المصدر: الأناضول