السلطات الإندونيسية تخطط لإصدار تأشيرات سياحية مدتها خمس سنوات

ذكرت صحيفة " АТОР" أن السلطات الإندونيسية تبحث إطلاق تأشيرة طويلة الأجل مخصصة بالدرجة الأولى إلى الرحالة من رجال الأعمال الكبار وأصحاب الدخول المرتفة الآخرين.

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وذكرت وسال أعلام إندونيسية، أن وزير السياحة والاقتصاد، ساندياجا صلاح الدين أونو، كشف عن خطط لإصدار تصريح إقامة جديد يسمح لفئة من المسافرين الأجانب بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ومن المفترض أن يلاقي الإجراء الجديد اهتماما من رجال الأعمال السياح والمسافرين ذوي الدخول المرتفعة، فضلاً عن المتخصصين الأجانب المؤهلين والعاملين لحسابهم الخاص، الذين قد ينظرون إلى جزيرة بالي السياحية مكانا للعمل والإقامة الدائمين.

وقال وزير السياحة الأندونيسي بهذا الشأن: "إذا كان أحد ما يعمل في بالي، فكقاعدة، هو يسكن بالقرب من الشاطئ. الطقس الجيد والمناظر الطبيعية الجميلة والسكان الودودون، كلها أمور تجذب الكثيرين. نريد أن يعتبر المزيد من الناس الجزيرة (وطنهم الثاني) وأن يعملوا هنا".

ولفت الوزير إلى أن المناطق المناسبة لدخول الأجانب بتأشيرات طويلة الأجل هي بالي وباتام وبنتان.

وسيتعين على الضيوف الأجانب للحصول على تأشيرة طويلة الأجل، تحويل وديعة بقيمة مليار روبية إندونيسية، أي ما يعادل حوالي 68918 دولارا، أو 2.5 مليار روبية لجميع أفراد الأسرة، أي حوالي 193.918 ألف دولار.

ويقول وزير السياحة الإندونيسي إن مشروع التأشيرة لمدة خمس سنوات يوجد الآن قيد الدراسة في وزارتي الخارجية ووزارة المالية، وأن الموافقة عليه يمكن أن تتم في يونيو أو يوليو 2021.

المصدر: نوفوستي