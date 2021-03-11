إندونيسيا.. مصرع 27 شخصا إثر سقوط حافلة تقل تلاميذ في واد

أفادت وزارة النقل في إندونيسيا، بأن حافلة تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية، لدى عودتهم من نزهة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا.

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وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بيان اليوم الخميس، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها قبل قليل من الحادث في منطقة بالقرب من مدينة سوميدانغ في إقليم غرب جاوة.

وذكرت وزارة النقل أن الحافلة كانت تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور، وأن 39 شخصا نجوا من الحادث.

المصدر: رويترز