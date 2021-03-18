تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا في 2021

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، عن تسجيلها أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر عدد للحالات اليومية في تركيا خلال العام 2021.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20049، مقابل 18912 في بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 2950603 حالات.

وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ بداية عام 2021 الحالي في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في وقت سابق من مارس.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 29777 شخصا بعد تسجيل 81 حالة جديدة مقارنة مع 73 الأربعاء.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 18615 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2770638 شخصا.

المصدر: RT + "رويترز"