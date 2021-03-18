نائب أردوغان: بعد كورونا سنصبح من أهم مراكز الإنتاج في العالم

اعتبر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن تركيا ستصبح من أهم مراكز الإنتاج في العالم بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أوقطاي في كلمة خلال حضوره ضيفا على المنتدى الاقتصادي العالمي عبر الفيديو كونفرانس، أن "بلاده حددت المجالات ذات الأولوية القصوى في التكنولوجيا مثل الذكاء الصناعي والروبوتات والأمن السيبراني وغيرها".

وأكد أن "بلاده تقوم بكافة الخطوات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة على التنبؤ"، مضيفا أن "الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا والعمالة المتقدمة فيها وإمكانات السوق المحلية العالية فيها سيجعلها مركز إنتاج بديل وأكثر تنافسية بعد الجائحة".

وذكر أن "الحكومة تهدف إلى وضع خارطة طريق توفر نموا اقتصاديا مستداما على أساس الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات مع التغلب على الصعوبات التي خلقتها الجائحة".

وأشار إلى أن "بلاده حققت نجاحات فريدة من نوعها تحت قيادة الرئيس أردوغان في مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والرقمنة والإنتاج والتي تساهم في رفاهية ومرونة الاقتصاد، وباتت نموذجا يحتذى به للعالم في مكافحة كورونا".

ولفت أن تركيا حققت نموا اقتصاديا بمعدل 1.8 بالمئة خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة كورونا.

المصدر: "الأناضول"