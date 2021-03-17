ريابكوف يعلق على قرار بريطانيا تعزيز قدراتها النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم إن قرار بريطانيا تعزيز قدراتها النووية، غير مبرر، وهو ضار سياسيا، وهدام من وجهة نظر تعزيز الاستقرار العالمي.

وأضاف نائب الوزير: "لا توجد أسباب تدعو لهذا القرار، والحجج التي قدمت لدعم هذه الخطوة كاذبة".

ووفقا له، تشير تصرفات لندن هذه، إلى أن تركيز النهج البريطاني في الشؤون الدولية قد تحول وانتقل "نحو العبث" – على أساس "أفكارهم الخاصة حول ما يحدث، وليس على أساس الوقائع الحقيقية".

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في وقت سابق تم الإعلان عن عزم بريطانيا تعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية بأكثر من 40% .

وقالت بريطانيا في مراجعة أمنية ودفاعية إنها تواجه مخاطر من دول مسلحة نوويا ودول نووية ناشئة ودول ترعى الإرهاب النووي، مضيفة أن ردعها النووي ضروري لضمان أمنها وأمن حلفائها.

المصدر: نوفوستي