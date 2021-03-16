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بريطانيا تزيد ترسانة رؤوسها النووية بأكثر من 40%

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بريطانيا تزيد ترسانة رؤوسها النووية بأكثر من 40%
Reuters
موقع محطة الطاقة النووية Hinkley Point C، بريطانيا
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تعتزم بريطانيا تعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية بأكثر من 40% للحفاظ على أمنها "في بيئة عالمية محفوفة أكثر بالمخاطر، وفي مواجهة تهديدات تكنولوجية جديدة".

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وقالت بريطانيا في مراجعة أمنية ودفاعية إنها تواجه مخاطر من دول مسلحة نوويا ودول نووية ناشئة ودول ترعى الإرهاب النووي، مضيفة أن ردعها النووي ضروري لضمان أمنها وأمن حلفائها.

وذكرت الحكومة في المراجعة "بعض الدول تعزز وتنوع ترساناتها النووية بدرجة كبيرة الآن. زيادة المنافسة الدولية وتحديات النظام العالمي وانتشار تكنولوجيات قد تكون مدمرة تشكل جميعها تهديدا للاستقرار الاستراتيجي".

كما تعتزم بريطانيا استبدال رؤوسها النووية الراهنة بأخرى جديدة قادرة على العمل طوال فترة تشغيل أربع غواصات جديدة يجري تشييدها وستدخل الخدمة في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

وسبق أن خفضت بريطانيا ترسانة الرؤوس النووية. وفي 2010 حددت الحكومة حدا أقصى للرؤوس النووية عند 180 بحلول منتصف 2020.

وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ألغى في وقت سابق هذا الحد وأعلن زيادة الحد الأقصى إلى 260 رأسا نوويا.

المصدر: رويترز

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