 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية "بريكست"

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية
Reuters
الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية "بريكست"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz05

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية "بريكست".

ويتهم الاتحاد المملكة المتحدة بانتهاك البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية ويدين تأجيل بعض الضوابط الجمركية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراءين لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة، بعد إعلان لندن تأجيلا أحاديا لبعض الضوابط الجمركية في إيرلندا الشمالية.

وأرسلت بروكسل إشعارا رسميا إلى لندن لخرقها البروتوكول الخاص بجزيرة إيرلندا، والوارد في معاهدة الانسحاب الموقعة في نهاية عام 2019.

وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أنه وجّه "رسالة سياسية" إلى ديفيد فروست المسؤول عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة البريطانية، دعا فيها المملكة المتحدة إلى التراجع عن هذا الإعلان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا