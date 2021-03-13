اعتراف ابنة تاجر مخدرات مكسيكي كبير أمام القضاء الأمريكي بالتهمة الموجهة إليها

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ابنة تاجر مخدرات مكسيكي كبير اعترفت أمام القضاء الأمريكي بتهمة تقديم الدعم المالي لعصابة المخدرات "خاليسكو الجيل الجديد" التي يتزعمها والدها.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن جيسيكا جوهانا أوسيغيرا غونزاليز (34 عاما) نفذت تعاملات مالية لـ6 مشاريع أعمال مرتبطة بعصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية التي يقودها والدها نيميسيو أوسيغيرا.

🔴 Se declara culpable ante corte de los #EUA, Jessica Johanna Oseguera González, la hija de #ElMencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG, por participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas vinculadas con el tráfico de estupefacientes. pic.twitter.com/7MbT46eM7i — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 13, 2021

وألقت الولايات المتحدة القبض على أوسيغيرا غونزاليز في فبراير 2020، وتعتبرها الشخصية الرئيسية المسؤولة عن تبييض الأموال لعصابة المخدرات المذكورة.

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ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحقها في 11 يونيو المقبل، وقد تواجه عقوبة سجن تصل إلى 30 عاما في حال إدانتها.

ويعتبر والدها نيميسيو أوسيغيرا أحد أخطر المطلوبين للعدالة في المكسيك والولايات المتحدة ولا يزال هاربا من العدالة.

وأعلنت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في القبض عليه.

المصدر: رويترز