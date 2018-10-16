واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم عصابة مخدرات

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في القبض على زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات المكسيكية.

وتعرض السلطات الأمريكية هذه المكافأة مقابل المعلومات عن زعيم كارتيل "خاليسكو الجيل الجديد" لتجارة المخدرات، نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب بـ "إل مينتشو".

وكانت المكافأة السابقة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة بموجب برنامج مكافآت لوزارة الخارجية الأمريكية، مقابل المعلومات عن "إل مينتشو" تساوي 5 ملايين دولار.

وتعتبر وزارة العدل الأمريكية كارتيل "خاليسكو الجيل الجديد" أحد التنظيمات الإجرامية الـ 5 الأكثر خطورة في العالم، حيث يقوم الكارتيل بتهريب ما لا يقل عن 5 أطنان من الكوكايين و5 أطنان من الميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة شهريا.

كما عرضت المكسيك مكافأة قدرها 30 مليون بيسو (1.6 مليون دولار) مقابل أي معلومات تفضي إلى القبض على أوسيغيرا، الذي يتصدر قائمة تجار المخدرات المطلوبين دوليا بعد القبض على الزعيم السابق لكارتيل "سينالوا" المكسيكي، خواكين غوزمان الملقب بـ "إل تشابو"، وسلمته السلطات المكسيكية للولايات المتحدة في يناير 2017.

المصدر: رويترز