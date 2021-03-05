الصين تدعو المجتمع الدولي لتفادي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في ميانمار

دعت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري في البلاد.

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وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تجان تزون، خلال مشاورات مغلقة لمجلس الأمن: "على المجتمع الدولي أن يساعد المشاركين في أحداث ميانمار على تنظيم حوار ومصالحة في مصلحة شعب البلاد مع احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي والوحدة الوطنية".

وأضاف المسؤول الصيني: "تصريحات وخطوات المجتمع الدولي يجب أن تسهم في تمكين الطرفين من تجاوز الخلافات وتسوية المشاكل بشكل أسرع، مع منع زيادة التوتر وتصعيد الأوضاع".

وسبق أن دعا النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، المجتمع الدولي إلى تفادي أي إجراءات قد تسفر عن تصعيد الأوضاع في ميانمار، بما في ذلك العقوبات.

وتستمر في ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد يوم 1 فبراير، وتصاعد التوتر هذا الأسبوع مع اندلاع أعمال عنف واسعة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 38 شخصا، ليرتفع عدد ضحايا هذه الأحداث إلى 50 قتيلا.

المصدر: وكالات