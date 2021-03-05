الأمم المتحدة: رصد قناصة استهدفوا المحتجين في ميانمار

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغينر عن رصد قناصة أثناء الاحتجاجات في ميانمار، مؤكدة أن العسكريين يستخدمون الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وجاء في رسالة المبعوثة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة مغلقة حول ميانمار، اليوم الجمعة: "تلقينا معلومات مؤكدة حول أن العديد من المحتجين قتلوا بالرصاص الحي. ويتناقض استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين مع القانون الإنساني الدولي".

وأضافت المبعوثة أن هناك مقاطع فيديو، يظهر فيها قناصة عسكريون في مواقع لإطلاق النار، وهم يصوبون السلاح باتجاه المحتجين العزل.

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وأضافت أن العسكريين والشرطة أطلقوا نيرانا عشوائية في مختلف المناطق بميانمار.

وأكدت أن العسكريين "قتلوا نحو 50 من المتظاهرين السلميين الأبرياء وأصابوا بجروح عددا أكبر من ذلك".

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف في ميانمار وعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد، داعية المجتمع الدولي لإدانة أعمال العسكريين في ميانمار الذين "يتجاهلون إشاراتنا"، حسب قولها.

يذكر أن ميانمار تشهد احتجاجات واشتباكات المحتجين مع قوات الأمن منذ استيلاء العسكريين على السلطة في 1 فبراير الماضي واعتقال القيادة المدنية للبلاد للاشتباه بتزوير نتائج الانتخابات، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم، الحائزة على جازة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.

المصدر: "نوفوستي"