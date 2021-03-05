 
مباشر

الأمم المتحدة: رصد قناصة استهدفوا المحتجين في ميانمار

أخبار العالم

الأمم المتحدة: رصد قناصة استهدفوا المحتجين في ميانمار
Reuters STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwru

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغينر عن رصد قناصة أثناء الاحتجاجات في ميانمار، مؤكدة أن العسكريين يستخدمون الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وجاء في رسالة المبعوثة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة مغلقة حول ميانمار، اليوم الجمعة: "تلقينا معلومات مؤكدة حول أن العديد من المحتجين قتلوا بالرصاص الحي. ويتناقض استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين مع القانون الإنساني الدولي".

وأضافت المبعوثة أن هناك مقاطع فيديو، يظهر فيها قناصة عسكريون في مواقع لإطلاق النار، وهم يصوبون السلاح باتجاه المحتجين العزل.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: 54 قتيلا على الأقل منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب في ميانمار
الأمم المتحدة: 54 قتيلا على الأقل منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب في ميانمار

وأضافت أن العسكريين والشرطة أطلقوا نيرانا عشوائية في مختلف المناطق بميانمار.

وأكدت أن العسكريين "قتلوا نحو 50 من المتظاهرين السلميين الأبرياء وأصابوا بجروح عددا أكبر من ذلك".

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف في ميانمار وعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد، داعية المجتمع الدولي لإدانة أعمال العسكريين في ميانمار الذين "يتجاهلون إشاراتنا"، حسب قولها.

يذكر أن ميانمار تشهد احتجاجات واشتباكات المحتجين مع قوات الأمن منذ استيلاء العسكريين على السلطة في 1 فبراير الماضي واعتقال القيادة المدنية للبلاد للاشتباه بتزوير نتائج الانتخابات، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم، الحائزة على جازة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا