المفوضية الأوروبية: يحق لدول الاتحاد الأوروبي شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بشرط!

قالت المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بجميع الحقوق القانونية لشراء اللقاحات الروسية أو الصينية، بينما تتحمل هي نفسها المسؤولية الكاملة عن عواقب استخدامها.

وقال الممثل الرسمي للمفوضية الأوروبية إريك مامر، اليوم الجمعة، في بروكسل، ردا على سؤال حول شراء اللقاحات الروسية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، إنه من خلال السماح باستخدام هذه اللقاحات على المستوى الوطني، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستكون مسؤولة بشكل مستقل عن كل عواقب استخدام هذه اللقاحات، منوها بأنه لم يتم تضمينها في حزمة الطلب المسبق للقاحات الأوروبية".

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وتعليقًا على مسألة الترخيص باستخدام اللقاحات غير المدرجة في هذه الحزمة الخاصة بالمفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك "سبوتنيك V" الروسي، قال مامر: "هناك عملية اعتماد لقاح لعموم أوروبا تستند إلى إجراءات الأدوية الأوروبية وكالة (EMA)، ومع ذلك، هناك أيضا إجراء يسمح باستخدام الأدوية في حالات الطوارئ، شريطة أن تقع المسؤولية القانونية الكاملة عن عواقب استخدام هذه اللقاحات على عاتق الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي التي قررت استخدام هذا الإجراء، هذا يسمح لك بشراء اللقاحات، وإن لم تحصل على إذن للتسويق في سوق الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية على أساس توصية EMA، وبالتالي، فإن دول الاتحاد الأوروبي لها الحق القانوني في شراء لقاحات أخرى".

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس إنها بدأت عملية مراجعة متابعة للقاح "سبوتنيك V".

وقال منظم الاتحاد الأوروبي إنه خلال الفحص، سيقوم الخبراء بتقييم امتثال اللقاح لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجال الفعالية والسلامة والجودة، كما أشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف يوم الخميس، إلى أن موافقة المنظم الأوروبي ستوفر لسكان الاتحاد الأوروبي لقاح "سبوتنيك V" اعتبارا من يونيو 2021.

ومنذ بداية شهر يناير، شهدت بروكسل سلسلة من الفضائح حول الادعاءات المتتالية بعدم القدرة على تلبية الطلبات المسبقة لتوريد اللقاحات لدول الاتحاد الأوروبي بالكامل من قبل جميع الموردين الغربيين الثلاثة، الذين تم اعتماد أدويتهم بالفعل في الاتحاد الأوروبي: Pfizer ، Moderna و AstraZeneca. ووفقا للمفوضية الأوروبية، ستكون دول الاتحاد الأوروبي قادرة على تلقي حوالي 106 مليون جرعة من اللقاح في الربع الأول، وفقط في الربع الثاني ستصل هذه الإمدادات إلى المستوى المقدر بـ300 مليون جرعة، نتيجة لهذه الاضطرابات، اضطرت معظم دول الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى إعادة التفكير في إجراءات التطعيم الخاصة بها.

المصدر: "تاس"