سياسي إيطالي بارز: على الاتحاد الأوروبي التفاوض مع روسيا بشأن لقاح "سبوتنيك"

انضم نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إلى الأصوات المنادية بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن استخدام لقاحها "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا.

وقال تاياني، رئيس حزب "فورتسا ايتاليا" الإيطالي، ونائب رئيس كتلة الحزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي حاليا، في تصريحات صحفية: "نصر على خطتنا بشأن اللقاحات. أعدنا القول، حتى يوم أمس، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التحرك للتحدث ليس فقط مع الشركات، التي لديها معه اتفاقات سابقة، لشراء كميات أخرى من اللقاحات، ولحسن الحظ وقعت المفوضية أمس عقدا مهما آخر".

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وأضاف تاياني: "لكن يجب أيضا، إذا لزم الأمر، السعي لإيجاد اتفاق مع الروس لاستخدام سبوتنيك V.. يتعين القيام بكل ما يمكن عمله لحماية صحة المواطنين الأوروبيين".

وفي وقت سابق، أعلن فرانشيسكو فايا، كبير الأطباء في المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية، أن إيطاليا سترسل مفتشين إلى روسيا للتحقق من الشركات المصنعة للقاح المضاد لكورونا "سبوتنيك V".

يذكر أن عضوين في الاتحاد الأوروبي، هما هنغاريا وسلوفاكيا، اعتمدا اللقاح الروسي بشكل أحادي للاستخدام داخل أراضيهما، بينما يبقى معظم أعضاء التكتل في انتظار تسجيل "سبوتنيك V" من قبل وكالة الدواء الأوروبية قبل الشروع في محادثات بشأن شرائه.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية