مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: سنواصل السعي لنزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها تعتزم مواصلة السعي لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وقالت: "سنواصل الكفاح من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وسندرس كل المعلومات المتاحة لدينا بهذا الشأن".

وأضافت: "الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة سياستها تجاه بيونغ يانغ"، مشيرة إلى أن "واشنطن تعتقد أن كوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا لسلامنا وأمننا".

وعقد ممثلو الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اجتماعا في وقت سابق، لمناقشة الأوضاع بشأن كوريا الشمالية.

المصدر: RT